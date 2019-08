YouTube-contest voor songfestival’

Patricia (The Voice) heeft elegante looks en een zeer mooie zware en tegelijkertijd hoge stem. Laten we een ‘YouTube-competitie’ houden: zowel Patricia van Haastrecht als Davina Michelle zongen dezelfde covers: I Have Nothing (Whitney Houston), Stone Cold (Demi Lovato) e.a. Bij RTL Late Night zongen beide zangeres Shallow, een cover van Lady Gaga. #Oordeelzelf.

Danny Lim, Wassenaar