’Exorbitante kosten zijn onverdedigbaar’

Nederland is beter af zonder sportevenementen nog veel groter dan de Grand Prix. De organisatie van de Olympische Spelen of het wereldkampioenschap mannenvoetbal kost overheden tientallen miljarden. De circa 25 miljard dollar voor de Zomerspelen van Tokio (2021) of de 13,5 miljard dollar voor het Braziliaanse WK (2014) zijn allesbehalve uitzonderingen.

