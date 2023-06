’Pensioenkapitaal individueel eigendom’

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het pensioenkapitaal van een alleenstaande deelnemer als die overlijdt voor zijn pensionering? In het oude eindloonsysteem met het collectiviteitsprincipe vervallen de pensioenrechten aan het pensioenfonds. Maar nu zou dat niet moeten gebeuren, omdat de rechten nu individueel zijn gekapitaliseerd en dus toebehoren aan individuele deelnemers. Het pensioenkapitaal is mijns inziens nu vermogen waarvan de deelnemer economisch eigenaar is en het pensioenfonds slechts juridisch eigenaar. Het pensioenkapitaal zou dus in elk geval moreel moeten vervallen bij zijn overlijden aan zijn boedel, onder aftrek van belastingen. Het pensioenfonds heeft geen beleggingsrisico gelopen op dit kapitaal en kan er dus ook geen financiële rechten aan ontlenen.

Meindert Leloux, Amsterdam