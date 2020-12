’Onveilig gevoel door virusontkenners’

Het blijkt, wat we al wisten, dat in 9 van de 10 christelijke gemeenten de hefstigste uitbraken zijn van het coronavirus. De bekrompenheid en het wereldvreemd gedrag van de kerkbezoekers is wel duidelijk. Van christelijke nabuurschap is geen sprake.

Gevoegd bij het eveneens eigenzinnige volk dat desondanks met hele gezinnen gaat winkelen bij o.a. drogisterijen, de obstinate en misplaatste creatieve houding van winkeliers die hun broodwinning naar de knoppen zien gaan (is ook dramatisch) maar wat een aanzuigende werking heeft van winkelende massa's, wat we nu net niet willen, en het iedere keer te late ingrijpen van de regering, geeft mij het gevoel dat wij ons in dit land niet veilig zijn.

J.K. Pieterse, Zoetermeer