’Inhoud moet vooropstaan’

De heer Otten had de macht graag willen hebben bij FvD. Zijn zaken gaan blijkbaar niet zo goed dat hij nu met twee of meer dissidenten een nieuwe partij op wil richten. Kennelijk staan de uitspraken van Forum-voorman Baudet hem niet zo aan.

In principe ben ik het daar ook wel een beetje mee eens, want je hoeft geen geleerde woorden te gebruiken in de politiek. Niet dat hij iets raars zegt, het is allemaal te verklaren.

De FvD-kiezer wil in de eerste plaats een goede bestuurder. En na wat naar verluidt Henk Otten heeft gedaan als penningmeester, twijfel ik daar bij hem aan. De inhoud staat voorop, als daar serieus aan wordt gewerkt, dan heeft het FvD bestaansrecht.

H. v. Daal