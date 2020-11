Brief 3: ’Schrappen wintersport oneerlijk’

Tijdens de gehele coronaperiode overstroomden de voornamelijk Duitse toeristen Nederland, dat bracht flinke problemen met zich mee. Hen werd geen strobreed in de weg gelegd.

De wintersportlanden hebben ontzettend hun best gedaan om de skigebieden coronaproof te maken. De sport wordt in de zuivere bergplaatsen beoefend, de jeugd die feest wil vieren heeft er niets te zoeken want die festiviteiten zijn verboden. Waarom zou dan de oudere sportbeoefenaar nu verboden worden naar de wintersport landen op vakantie te gaan?

In de zomer zijn onnoemlijk veel Nederlanders afgereisd naar gevaarlijke zongebieden, teruggekomen niet in quarantaine gegaan de testmogelijk heden uitvoerig negeerden. Ongetwijfeld zullen ook veel mensen in de winterperiode naar de zonnige streken willen vertrekken, ongeacht groen, geel, oranje of rood. Waarom dan geen wintersport, gelijkheid alom?

Catharina Valent

