Brief 2 ’Geweld tegen ziekenbroeder idioot’

Het is toch te gek voor woorden dat hulpverleners zelf geen dreun kunnen uitdelen tegen hun aanvallers, want dan zijn zij het haasje met een aanklacht. Nog triester is het om te horen dat aangiftes geen nut hebben want er wordt toch niets mee gedaan; ze verdwijnen onder op de stapel. En politiek Den Haag maar roeptoeteren dat je van het ambulancepersoneel afblijft, want dan krijg je zogenaamd op je donder. Gaat lekker in Nederland!

Bea Pugliese, Hoofddorp

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: