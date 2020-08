’We lossen het samen niet op’

Waren we in maart, april nog bang voor het virus, nu is dat grotendeels verdwenen. De toeristencentra puilen uit, de luchtvaartlobby heeft ervoor gezorgd dat we weer gewoon vliegen en ik zie steeds minder mensen boodschappenkarretjes ontsmetten. De jeugd organiseert haar eigen feestjes en komt met corona thuis.

Hoe anders was dat 4 maanden geleden toen we met angst en beven nog dachten dat ’we het samen’ wel oplosten. Hoe naïef. De mens kan het niet samen oplossen. De mensheid bestaat altijd voor een deel uit mensen die eigenbelang boven algemeen belang zetten. We lossen het dus samen niet op.

Net zoals we dat ook niet kunnen met een klimaatcrisis, overbevolking of massatoerisme. Ergo de volgende ramp kun je gewoon verwachten.

Hugo de Jonge had het over de ‘uitbraakfase’, dan via de ‘overgangsfase’ naar de ‘controlefase’. Ik zie vooral de ‘chaosfase’

Laten we hopen dat er snel een vaccin is.

Steven van der Bles