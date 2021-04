Brief 2 ’Banken blijken rovers’

Bekijk ook: Topman ABN Amro biedt klanten persoonlijk excuus aan

In een artikel over de witwaszaak werd al geschreven dat de klanten de boete (480 miljoen euro) zouden betalen. Dat blijkt nu wel: de kosten voor het betaalpakket per rekening gaan per 1 juli aanstaande met 0,25 eurocent omhoog. In de brief werd nota bene ook nog de reden van de verhoging vermeld, namelijk dat fraude en witwassen helaas kosten met zich mee brengt. Hoe snel kan een ’dief’ zijn met berichtgeving? Banken blijken inderdaad rovers te zijn.

A. Borgman

