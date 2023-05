’Golf aan illegale immigranten verwacht’

Maar liefst meer dan 1500 grens- en kustwachters en de inzet van schepen, auto’s, vliegtuigen en ander materieel moeten voorkomen dat illegalen Europa binnen reizen. Het actief tegenhouden zou de richtlijn moeten zijn, maar intussen weten we wel dat daar niets van terecht is gekomen. Sinds het bestaan van Frontex zijn honderdduizenden illegalen Europa binnen gereisd en frustreren in toenemende mate de opvangmogelijkheden.

Ook in ons land loopt dit de spuigaten uit. En het wordt nog veel erger. Frontex is namelijk overgegaan op het tellen van de illegale immigranten. Zo weten ze te melden dat over de eerste vier maanden van 2023 maar liefst elf keer meer illegale immigranten uit Tunesië over zee de EU zijn ingereisd.

Frontex-directeur Hans Leijtens verwacht een hete zomer en stelt een stijging vast van maar liefst 1100 procent. In dit nog prille jaar kwamen tot en met mei vanuit Tunesië en Libië maar liefst 42.200 illegale immigranten via Malta en Italië de EU binnen. Velen daarvan zullen naar ons land willen, want wij zijn het 'landje van beloften'. Nou Hans, ik zou willen zeggen: doe er onderhand eens wat aan. Hou ze tegen!

Jan Muijs, Tilburg