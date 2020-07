Uitslag stelling: ’Rutte moet niet zwichten’

De problemen op de Antillen door de coronacrisis zijn erg groot. Op Curaçao bijvoorbeeld dreigt een werkloosheid van 60 procent. Nu al is 20 procent van de bevolking afhankelijk van voedselhulp. Toch vindt een grote meerderheid dat Nederland niet onvoorwaardelijk moet helpen. ,,Al jaren is de armoede is groot op de eilanden, dus die komt niet alleen door corona. Zonder voorwaarden geld geven zorgt ervoor dat het geld niet op de plekken komt waar het terecht zou moeten komen.” Daarentegen vindt ruim een kwart van de respondenten dat Nederland verplicht is de Antillen te helpen.

Curaçao, Sint-Maarten en Aruba zijn in hun wiek geschoten, omdat Nederland de eilanden min of meer onder curatele stelt. Er komt bijvoorbeeld controle op hun financiële doen en laten door een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Bijna alle stemmers vinden zich in deze constructie. Groot bezwaar van de eilanden hiertegen is dat het driekoppige bestuur van de zbo zal bestaan uit Europese Nederlanders. Slechts een krappe meerderheid van de respondenten snapt dit bezwaar niet. Een deelnemer heeft een alternatief plan: ,,De eilanden moeten dezelfde regels krijgen als gemeenten die coronasteun ontvangen. Maar zet wel van ieder eiland een vertegenwoordiger in de zbo.”

De eilanden moeten binnen een week beslissen of ze deze Nederlandse voorwaarden voor financieel en bestuurlijk toezicht accepteren. Met name het al dertig jaar onafhankelijke Aruba vindt dit een aantasting van de autonomie. Een krappe meerderheid heeft hier niet echt begrip voor. Zo zegt een eilandbewoner: ,,Ik woon al 30 jaar op Aruba. De politiek heeft aangetoond de financiën echt niet te kunnen managen. Dit ondanks prima inkomsten uit toerisme in het verleden. Maar een groot deel van de verdiensten gingen naar friends & family projecten. De bevolking is de corruptie echt wel zat.”

Curaçao heeft aangekondigd elders geld te gaan zoeken. De meesten denken dat het de Curaçaose regering niet gaat lukken. Één van hen: ,,Curaçao wilde toch zo graag onafhankelijk worden? Hoeven wij toch ook niet meer voor hen te zorgen?”

Velen typeren de eilanden dan ook als een ’bodemloze put’ en het woord corruptie valt vaak in de reacties. Een deelnemer vindt daarbij dat het probleem van de eilanden ’m vooral zit in dat ze economisch gezien te veel leunen op het toerisme. Iemand schrijft: ,,Ze worden al decennialang onderhouden met ons geld. In die tijd hadden ze ook andere bronnen van inkomsten kunnen vinden.”

De eilanden hebben in niet mis te verstane bewoordingen, waarbij o.a. het woord ’neokoloniaal’ is gevallen, hun kritiek geuit. Een grote meerderheid denkt niet dat de Nederlandse regering hiervan onder de indruk zal zijn. ,,Ik hoop dat Rutte zijn poot stijf houdt, en ’nee’ blijft zeggen”, klinkt het.

De meeste deelnemers geloven dat uiteindelijk de eilanden onze steun onder de strenge voorwaarden wel zullen accepteren, omdat het water hen aan de lippen staat.