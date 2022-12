’Goed dat Australië stopt met biomassa’

Biomassa, zogenaamd hernieuwbaar, is dodelijk voor onze dieren en biodiversiteit en sloopt onze planeet is de conclusie. Men heeft daar geluisterd naar de gemeenschap. In Nederland en vooral EU moet men ook eens gaan luisteren naar de gemeenschap.

Momenteel laten alle politici (vooral Timmermans en Samson), de oren hangen naar lobbyisten en industriële bobo’s die dagelijks lobbyen in Den Haag en Brussel. Deze mensen hebben maar één doel en dat is winstbejag.

Klokkenluiders en een onderzoek van ngo’s hebben aangetoond dat fabrikanten bomen en beschermde EU bossen verpulveren en kappen tot houtpallets en haardhout ipv snoeitakjes en kreupelhout. Timmermans en consorten moeten worden gestopt anders is het echt te laat voor onze planeet.

J.Quaedvlieg