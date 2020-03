Ombudsman: Veteraan onverzekerd?

Vanwege zijn letsel ontvangt hij een Militair Invaliditeitspensioen. Als hij zijn leven weer enigszins op de rails heeft, wil hij een nieuwe start maken in Spanje. Hij gaat ervan uit dat hij zijn Nederlandse ziektekostenverzekering gewoon kan houden. Hij vertrekt tenslotte naar een ander EU-land. Maar wat blijkt? Ronnie kan zijn ziektekostenverzekering helemaal niet meenemen naar Spanje! En dat terwijl Dennis*, een maat van hem die naar Frankrijk is geëmigreerd, wél zijn ziektekostenverzekering kon behouden. Hoe kan dat nou?

De Veteranenombudsman kreeg deze vraag al eerder. Er bleek een gat in de wetgeving te zitten voor deze kleine groep veteranen die willen emigreren. Het Militair Invaliditeitspensioen staat namelijk niet op een EU-lijst die dit regelt. Heeft een veteraan een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals WAO en WIA, dan is er niets aan de hand, zoals Dennis, die ook een WIA-uitkering heeft. Deze uitkeringen staan wel op de lijst. Maar veteranen die alleen een Militair Invaliditeitspensioen ontvangen vallen buiten de boot. Zij hebben als ze emigreren geen recht meer op een Nederlandse vergoeding van medische zorg.

Als Veteranenombudsman kan ik de overheid ongevraagd advies geven. Daarom wees ik de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al in 2018 op de bijzondere zorgplicht voor veteranen. Dus ook voor veteranen die naar een ander EU-land willen verhuizen. De minister gaf toen aan dat hij het met mij eens was. Hij vertelde mij ook dat er werd gewerkt aan wijziging van de Europese Verordening en de lijst met uitkeringen. Maar helaas blijkt het nog steeds niet geregeld te zijn. En het kan nog wel eens een hele tijd gaan duren! Een aantal andere EU-landen ligt dwars. Daardoor is het onduidelijk wanneer de Verordening uiteindelijk wordt aangepast. Zo blijven deze emigrerende veteranen in onzekerheid zitten.

Voor veteranen zoals Ronnie maakt de Veteranenombudsman zich sterk. Want veteranen die een belangrijke rol hebben vervuld voor Nederland, daar moet je goed voor zorgen! Dat hebben we zo in de Veteranenwet vastgelegd. Daarom heb ik nogmaals aan de minister gevraagd snel met een tijdelijke oplossing te komen, totdat ook het Militair Invaliditeitspensioen op de EU-lijst staat. Hierbij valt te denken aan een afspraak tussen het ministerie en de zorgverzekeraars. De situatie zoals die van Ronnie vind ik niet acceptabel.

*Gefingeerde namen