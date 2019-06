Uitslag Stelling: Vulling voor de staatskas

De tegenstanders zien een taks op kerosine als ’een ordinaire belastingverhoging’ en ’een melkkoe om de schatkist te spekken’. Toch zijn er ook veel voorstanders; 44 procent ziet zo’n belasting wel zitten. „Een vliegticket is veel te goedkoop. En de uitstoot is enorm.”

De voorstanders van de taks vinden het vreemd dat kerosine als enige brandstof is vrijgesteld van accijns. „Het is gewoon valse concurrentie van de auto, bus en trein.”

De kerosinetaks is dezer dagen onderwerp van discussie tijdens een tweedaagse internationale conferentie in Madurodam, op initiatief van staatssecretaris Snel. Hij wil alleen overgaan tot een kerosinetaks als dit in Europees verband gebeurt. De meeste respondenten geven dit weinig kans van slagen. Bovendien denken zij dat zo’n maatregel alleen gaat werken als die wereldwijd wordt ingevoerd. Iemand zegt: „Arabische maatschappijen krijgen staatssubsidie, Europese niet. Wanneer dit niet wereldwijd wordt doorgevoerd, is dit het einde van KLM, Schiphol en vele Europese maatschappijen.”

Naast de kerosinetaks komt tijdens de conferentie ook de tickettaks aan bod. Nederland wil die per 2021 invoeren. Reizigers moeten dan zo’n 7 euro per ticket toeslag gaan betalen. Snel hoopt andere Europese landen hier in mee te krijgen. Ook wat deze taks betreft verwachten de respondenten weinig animo in de rest van Europa.

Bij een kerosinetaks van 330 euro per liter zou een ticket vanuit Nederland 19 procent duurder worden, blijkt uit onderzoek. Veertig procent van de respondenten vindt dit best aanvaardbaar. „Als je alle belastingen meerekent die je als automobilist, bus- of treinreiziger betaalt, dan is een verhoging van 19 procent op vliegtickets nog erg weinig. Een verhoging van 70 procent zou pas reëel zijn en ook daadwerkelijk gevolgen hebben op het aantal vliegbewegingen”, meent een voorstander.

De meerderheid vindt het echter te veel. „Voor de gewone man zit een vliegvakantie er dan niet meer in. Vliegen moeten mogelijk zijn voor iedereen en niet alleen voor de rijken der aarde, die bijvoorbeeld even gaan shoppen in New York.”

Waarschuwingen dat een belasting op kerosine zou leiden tot 20 procent banenverlies noemen sommigen bangmakerij ’van de propagandamachine van de luchtvaartsector’.

Maar voor de meesten is dit feit des te meer reden om af te zien van deze luchtvaartbelasting.

Het gros van de stellingdeelnemers denkt niet dat de maatregel een positief effect heeft op het milieu. Ook geloven zij niet dat de opbrengst van de vliegbelastingen ten goede komt aan innovatie en verduurzaming van de luchtvaartsector. Een respondent vindt een taks ’draaien aan de verkeerde knop’. Hij zegt: „Vliegen zal in de toekomst alleen maar meer worden. Met name in de opkomende economieën zal dit hard gaan. Vliegen moet dus minder belastend worden voor het milieu. De overheid moet ontwikkelingen daarin stimuleren: universiteiten, vliegtuigbouwers, motorenfabrikanten - zij moeten geholpen en gestimuleerd worden. En niet (weer) over de rug van de burger belasting heffen.”