Fietser wil niet afstappen en slaat verkeersregelaar Johan (58) een gebroken kaak

Hoorn Verkeersregelaar Johan Veld (58) uit Berkhout is tijdens werkzaamheden in Hoorn door een voorbijganger zo hard in zijn gezicht geslagen, dat zijn kaak op twee plaatsen is gebroken. „Hier kun je je niet op voorbereiden”, vertelt hij.