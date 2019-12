Uitslag Stelling: Pak klimaat mondiaal aan

Er heerst vooral pessimisme over de Green Deal die eurocommissaris Frans Timmermans gisteren presenteerde. Volgens het plan moet in 2030 de CO2-uitstoot al minimaal met 50 procent zijn teruggedrongen. „Goed bedoeld, maar veel te ambitieus”, luidt een reactie. „Als India, China, de VS en Rusland niet meewerken is het lood om oud ijzer.”

Ruim driekwart verwacht niet dat Timmermans de oostelijke EU-lidstaten mee zal krijgen in de plannen. Het ’rechtvaardige overgangsfonds’ van 100 miljard euro dat ervoor moet zorgen dat deze lidstaten, die het hardst getroffen worden door de maatregelen, de plannen zullen steunen is ’weggegooid geld’. „Weer gaan er Europese gelden naar de bodemloze put van onwillige Oost-Europese landen”, zegt men hierover. Velen vrezen voor de eigen portemonnee: „De Europeaan wordt financieel afgestraft in zijn medewerking om CO2-neutraal te leven.” De Europese Commissie komt ook te laat met dit plan, menen sommigen: „Dit was haalbaar geweest als ze dertig jaar geleden met concrete plannen waren gekomen.”

Wegwerpplastic

De enige maatregelen in de Green Deal die respondenten enigszins realistisch vinden zijn het planten van twee miljard bomen en een verbod op wegwerpplastic. Over andere plannen is men kritisch. Het plaatsen van een miljoen laadpalen voor elektrische auto’s, het verstrekken van gunstige leningen voor energievriendelijker huizen en het aanscherpen van emissie-eisen voor lichte vrachtwagens en personenauto’s heeft weinig zin, aldus sceptici. „Elektrisch rijden is ook niet schoon. Wat gaan we doen met een gesubsidieerde Tesla van 8 jaar oud? ’s Winters is er nauwelijks zonne-energie, minder dan 10 procent van de zomeropbrengst. Als je daarmee je huis moet verwarmen... Warmtepompen lijken bruikbaar, maar maken een onuitstaanbaar kabaal. Niemand wil windmolens in zijn achtertuin. De praktijk is anders dan de theorie”, licht iemand toe.

Vliegtaks

De luchtvaart een deel van zijn gratis CO2-rechten afnemen, zien de meeste respondenten ook niet zitten en het idee van de PvdA om vluchten binnen Europa te verbieden en een vliegtaks van minimaal 100 euro in te stellen moet al helemaal van tafel. „Alle vakanties weer met de auto? Dat is pas milieuonvriendelijk. De vakantie-industrie in Zuid-Europa stort dan ook volledig in. Het failliet van Zuid-Europa”, reageert iemand.

Als het om vliegen gaat zou de EU zelf ook eens het goede voorbeeld kunnen geven door het Europees Parlement niet meer heen en weer te laten reizen tussen Straatsburg en Brussel. „Stop het heen en weer reizende circus van Straatsburg naar Brussel. Scheelt een hoop kosten en CO2.”

Toch zijn er ook enkele optimisten: „Het is haalbaar omdat het moet! Er is al een langzame omslag in het ’klimaatdenken’ aan de gang. Het draagvlak zal geleidelijk groter worden en de maatregelen beter haalbaar”. Een ander voegt toe: „Nu gewoon doorpakken! Sancties voor de VS en China als deze geen maatregelen nemen en veel minder troep importeren. Vervuilende vrachtwagens weren en de Oostblokkers overtuigen.”