Uitslag Stelling: Benzineprijs moet omlaag

De benzineprijs is in Nederland weer bijna net zo hoog als voordat de accijns in april met 17 cent werd verlaagd. De respondenten vinden een nieuwe accijnsverlaging daarom niet meer dan logisch. „De benzineprijs móet omlaag. Heel veel mensen die hun auto voor het woon-werkverkeer nodig hebben, komen in de problemen”, reageert een deelnemer. Iemand licht toe: „Ik heb geen andere mogelijkheid om binnen hetzelfde tijdsbestek op mijn werk te komen. Ik zit vast aan mijn auto. Mijn werkgever compenseert ook niet. Dat kost me nu 3000 euro per jaar extra”.

Het steekt velen dat de prijsverschillen binnen de EU zo groot zijn. „Wij zijn toch zogenaamd één Europa”, moppert een respondent. Menigeen merkt op dat Nederland aan de top staat als het gaat om accijns op brandstoffen. „In Duitsland is de benzine goedkoper terwijl daar de wegenbelasting in de benzineprijs verwerkt zit”, geeft iemand als voorbeeld. „Hier blijft de auto een melkkoe.” Ook anderen menen dat de de Nederlandse overheid de auto als melkkoe ziet. „Accijns op brandstof, bpm, fiscale bijtelling leaseauto, parkeerkosten, btw... Het is vooral de ’gewone’ burger die de rekening betaalt.”

Respondenten klagen dat de EU zich met allerlei aspecten van het dagelijks leven bemoeit, maar bij zaken die er echt toe doen, niet thuis geeft. „Ze bemoeien zich wel met stikstof, CO2 en biomassa, maar Europese harmonisatie van brandstofprijzen zou beter zijn”, zo stelt een deelnemer.

Behalve de overheid die ’dik verdient op de te dure brandstof’ krijgen ook de oliemaatschappijen veel kritiek. „Het is gewoon misbruik maken van de situatie in Oekraïne. De winsten voor de oliemaatschappijen zijn nog steeds megalomaan. Een groot schandaal.”

Een op de drie respondenten zegt te gaan tanken in Duitsland als benzine daar vanaf woensdag 40 tot 50 cent per liter goedkoper is. „Het is een stukje rijden, maar het is nu echt wel de moeite waard om dat te doen”, schrijft iemand. Een ander is dat ook van plan: „En dan neem ik meteen boodschappen mee”. Meer dan de helft van de deelnemers zou wel over de grens willen gaan tanken, maar woont te ver weg.

Bijna 90 procent zegt de, vaak duurdere, tankstations langs de snelweg te mijden om elders te tanken en 46 procent geeft aan de auto vaker te laten staan vanwege de hoge benzineprijs.

Dat laatste juicht de kleine minderheid die tegen de stelling stemde toe. Zo vindt een tegenstemmer dat de benzineprijs niet hoog genoeg kan zijn. „Er zijn te veel auto’s. Veel huishoudens hebben er twee of drie. Met hoge benzineprijzen zullen meer mensen het openbaar vervoer gaan gebruiken (mits het ov ook eens wat aan hun prijzen doet). Minder auto’s betekent minder files, minder drukte en een gezonder milieu. Heb je drie vliegen in één klap.”

De meeste deelnemers verwachten niet dat tanken snel goedkoper zal worden. „Te veel mensen hebben belang bij een hoge prijs. Winst voor de oliemaatschappijen en winst voor de groene lobby zodat mensen eerder elektrisch gaan rijden (hopen ze).”