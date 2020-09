’Het ikke, ikke, ikke virus’

Samen met mijn vrouw ging ik naar ons favoriete wok restaurant. De eigenaar had zijn zaak netjes voor elkaar. Schermen tussen de tafels, een uitgezette looproute en een desinfecteer unit voor de handen.

Helaas hadden de gasten overal maling aan en liepen zoals zij dat wilden en van desinfecteren hadden ze volgens mij nog nooit gehoord. Als ze op hun gedrag werden aangesproken reageerden ze gepikeerd. Enkele gasten spanden de kroon door telkens met hun handen aan hun mond en neus te zitten om vervolgens de opscheplepels ter hand te nemen. Hoesten zonder mondafscherming was ook erg populair.

Als dit ikke, ikke, ikke het gedrag is wat overal als normaal wordt beschouwd dat is een her opleving van het Covid-19 virus ook niet verwonderlijk. Voor de zoveelste keer is mij de afgelopen maanden maar weer eens duidelijk geworden dat de slogan ’samen kunnen we dit virus verslaan’ blijkbaar niemand interesseert.

Ze kunnen deze beter veranderen in ’ikke, ikke, ikke, en de rest kan ...’ Voorlopig maar weer in thuisquarantaine.

P.G.J.G.J. Tjapkes sr., Assen