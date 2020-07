Brief 1 ’Coronaregels aanscherpen’

Het coronavirus is dus pas bestreden als er nul besmettingen zijn. Door de vele vakantiegangers is het gevaar groot dat het coronavirus zich ook in voorheen relatief weinig besmette gebieden van ons land verspreidt. En dat allemaal omdat wij onze ogenschijnlijke vrijheid terug willen hebben.

Straks krijgen we de rekening gepresenteerd. Aanvullende maatregelen en strenge handhaving van de bestaande maatregelen kunnen hopelijk de pijn verzachten. Het kabinet moet zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar ook ieder weldenkende burger. Voortschrijdende inzichten bewijzen dit overduidelijk.

J. Werkhoven

