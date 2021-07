’Nederlandse rechters straffen mild’

Als deze zaak hier wordt behandeld, dan weten we allemaal hoe dat afloopt: Nederlandse rechters straffen erg mild. In Nederland krijg je bij wijze van spreken alleen straf als je een elektrische fiets pikt of geen belasting betaalt. Als je iemand doodt, kom je met een lage straf weg. In Spanje worden daders van een fataal delict opgesloten zoals het hoort. Arme Carlo Heuvelman, het zal je zoon maar zijn.

M. van Wijk, ’s Gravenzande