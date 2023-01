Premium Het beste van De Telegraaf

De Kwestie: Kiesdrempel ’Versnippering hindert werking democratie’

— Kiezers verliezen het vertrouwen omdat het in die versplinterde politieke arena niet lukt een langetermijnperspectief te bieden en met effectief beleid in te vullen. Onze lage kiesdrempel maakt deze versplintering mogelijk, vindt Barbara Baarsma, die denkt dat de kiesdrempel naar 2% moet.

Door Barbara Baarsma Kopieer naar clipboard

Dat de politiek versplinterd is, wordt alom erkend. Dat dit belangrijke nadelen heeft ook. De Tweede Kamer telt 17 verkozen fracties en dat aantal is door afsplitsingen inmiddels opgelopen tot 20. Waar in 2003 de gemiddelde Kamerfractie nog 17 leden telde, zijn dat er nu gemiddeld nog maar 8. De veelheid aan partijen en de kleine fracties leiden tot vertraging van de besluitvorming en tot afname van de kwaliteit ervan. Bij veel partijen ontbreekt de kritische massa voor goede parlementaire controle.