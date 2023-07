Uitslag Stelling: ’Kom niet aan de vakantie’

Bijna 90 procent van de deelnemers beschouwt de gêne om in het vliegtuig te stappen als een hype. Hoe men op vakantie gaat is een vrije keuze, vinden ze.

„Vliegschaamte is een naar woord dat bedacht is door mensen die hoogstwaarschijnlijk zelf veel gevlogen hebben en dat nog steeds doen”, reageert een respondent. „Zolang het Europese parlement nog steeds maandelijks heen en weer vliegt van Brussel naar Straatsburg, kunnen ze van het simpele klootjesvolk niet verwachten dat er vliegschaamte is.”

Een ander schampert: „Om niet met het vliegtuig op vakantie te gaan vanwege het milieu, vind ik een kulargument. In een vliegtuig zitten al gauw 250 tot 300 man, reken eens uit wat dat zou kosten als die met een brandstofauto op vakantie zouden gaan. Maakt dat nou echt heel veel verschil?”

Het gros (89%) geeft dan ook aan zelf geen last te hebben van vliegschaamte. „Ik vind vliegen heerlijk. Je krijgt direct een vakantiegevoel als je het vliegtuig in stapt”, mijmert een respondent. Een ander: „Kom niet aan onze vakantie. Die is nodig om de batterij weer op te laden voor de rest van het jaar. Qua gezondheid is een vakantie naar een warm land of naar zee een must. Ik stap deze zomer gewoon het vliegtuig in.”

Toch geven ook meerdere respondenten aan niet meer zo gedachteloos het vliegtuig te nemen als vroeger. „Ik zou niet meer zo snel alleen voor mijn plezier in een vliegtuig stappen als er ook alternatieven zijn”, zegt iemand. Daar sluit een ander zich bij aan: „Voor verre bestemmingen kan het niet anders. Maar mensen die een vrijgezellenweekend in Londen of Barcelona gaan vieren, moeten misschien nog een keer nadenken of ze dat wel zouden doen.”

We moeten minder vliegen, heeft ook een ander inmiddels beseft. „Maar dat is iets anders dan helemaal niet meer vliegen. Vliegschaamte vind ik dan ook een onzinnige term. We moeten kritisch zijn en denken aan het milieu, maar wel blijven genieten van het leven.”

Deze zomer pakt 40% van de respondenten het vliegtuig om op vakantie te gaan, 37% kiest voor ander vervoer maar daarbij spelen financiën vaak een grotere rol dan vliegschaamte. „Ik zie vliegen zeker zitten”, reageert een deelnemer die deze zomer met de auto op reis gaat. „Het is alleen beschamend duur geworden. Door de forse prijzen loont het niet meer om met je gezin te gaan vliegen binnen Europa.

Onder de respondenten die wél last hebben van vliegschaamte (8%) juichen velen de stijgende prijzen van vliegtickets juist toe. „Binnen Europa is de auto of de trein een prima alternatief”, stelt iemand. „Wat mij betreft mogen ze vliegen binnen 2000 km zo duur maken dat mensen zich gedwongen voelen een alternatief te zoeken.”

„Gelukkig zijn tickets al flink duurder geworden maar de prijzen zijn nog steeds geen reële afspiegeling van de werkelijke kosten van de klimaatschade”, reageert een ander. „Vliegtuigen behoren tot de grootste vervuilers van deze tijd. Ik snap echt niet dat mensen nog zorgeloos met het vliegtuig op vakantie gaan.”