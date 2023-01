Brief 2 ’Gestuntel rond aanpak lachgasgebruik’

Dus laten we onze jongeren rustig doorgaan met hun eigen gezondheid te verpesten. Het wachten nu is op het stop zetten van de vervolging van drugsdealers. Want waar moet onze politie met al die pillen en chemicaliën naar toe. Die potten vol wiet. De volgende stap is natuurlijk dat we alle criminelen maar gewoon laten lopen. Want er is geen tijd om ze te berechten, laat staan gevangenisruimte om ze op te sluiten. Nee, prioriteit heeft de aanpak van CO2 uitstoot, ons klimaat, het verjagen van de boeren en vissers. Daar is wel tijd, geld en ruimte voor.

Bert Osendarp, Irechek

