’AstraZeneca-vaccinatie aanvaardbaar risico’

Als er op de miljoenen vaccinaties die inmiddels zijn gezet er enkele ontvangers mogelijk bijwerkingen hebben gekregen slaat de schrik ons direct om het hart. Het begrip ’aanvaardbaar risico’ is totaal uit onze belevingswereld verdwenen (en dat geldt niet alleen in dit geval). Waarschijnlijk zijn dit ook dezelfde personen die aan allerlei loterijen meedoen en vinden dat ze pech hebben als ze nooit een hoofdprijs winnen. Misschien is een lesje kansberekening geen overbodige luxe.

W. Soethoudt, Hillegom