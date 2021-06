Hoe kan het dat Nederlander wél naar Madeira mag reizen, maar zijn Duitse vrouw niet?

Journalisten vieren ook wel eens vakantie. Gelukkig maar. Liefst zet ik op reis mijn telefoon helemaal uit, maar vorig jaar zomer was dat de goden verzoeken. Zeker toen ik met een vriend in september in de auto door Europa besloot te gaan rijden. We hadden allebei de reisapp van Buitenlandse Zaken geïnstalleerd om op de hoogte gehouden te worden van de almaar veranderende reisadviezen.