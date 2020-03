Brief 3 ’Maatschappij beschermen’

Het Pieter Baan Centrum komt na een langdurig onderzoek tot de conclusie dat deze Gökmen T. verminderd toerekeningsvatbaar is en dat hij een persoonlijkheidsstoring heeft met narcistische en antisociale trekken. En bovendien was hij ook nog zwakbegaafd. In gewoon Nederlands betekent dat zoveel dat hij gek is. Maar daar hoef je niet voor geleerd te hebben. Dat had ik ook zo kunnen vertellen.

Het OM eist levenslang tegen hem. En nu maar hopen dat de rechter de juiste beslissing neemt en de maatschappij maximaal tegen deze man beschermt.

Jan Muijs, Tilburg