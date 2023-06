’Innovatie, niet verplicht uitkopen’

Zodra Nederland weide- of landbouwgrond gaat opofferen, zullen de Duitse boeren een paar kilometer verderop wel klaarstaan om het direct over te nemen.

De ambitie van het ’naïeve’ kabinet is om tot de helft van het aantal koeien terug te gaan. In de toekomst zullen wij dus het voedsel moeten importeren om het Nederlandse volk te kunnen voeden. De technieken zijn momenteel zover, dat dit niet meer noodzakelijk is voor het behoud van een goed milieu. Er moet worden geïnvesteerd in nieuwe technieken.

Als het kabinet wil doorgaan met uitkopen en verminderen komt de hele keten onder druk te staan en zal omvallen, zoals nu ook bij de visserij gebeurt.

M.C. Kwee-Brouwer, De Rijp