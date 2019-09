’Meer rekening houden met elkaar’

Het blijkt dat ze niets vernield hebben dus het zijn geen vandalen lijkt me. Wat ze wel doen is zich respectloos gedragen, en zij zijn niet de enigen!

Rekening houden met anderen is er tegenwoordig niet meer bij. Op Schiphol begint het al. Ja, het is bijna altijd druk en wachten vindt niemand leuk. Maar duwen, trekken, meerdere stoelen bij de gate in beslag nemen door tassen op de stoel naast je neer te zetten.... nee, dat moeten we niet doen.

We kunnen het elkaar zoveel aangenamer maken, met het tonen van respect naar elkaar en iets meer beleefd zijn. Ik zie veel te weinig glimlachen.

Mooi doel toch? Kunnen we in het vervolg ook deze nutteloze noodlandingen voorkomen.

Monique Maddox-Hendriksen, Almere