Opinie Neem een voorbeeld aan Franse klimaataanpak

Door ronald plasterk Kopieer naar clipboard

De twee landen in Europa die bij het opwekken van elektriciteit per capita de minste hoeveelheid CO₂ uitstoten, zijn Zweden op nummer één, en Frankrijk als goede tweede. Het verschil met smerige landen als Duitsland en Nederland is enorm. De reden voor het immense verschil is dat Zweden en Frankrijk hun elektriciteit opwekken met kernenergie (plus: Zweden heeft nog wat extra winst door energie uit hydro, dus uit rivieren en stuwmeren). De vieze landen zoals Duitsland zijn smerig door hun kolencentrales en gascentrales, en willen dat binnenkort nog erger maken door de bestaande kerncentrales te sluiten.