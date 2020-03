Rome - De reputatie van Nederland is niet bepaald denderend in Italië deze dagen. Door het ongekend hoge aantal slachtoffers van het coronavirus in Italië (inmiddels 11.591 doden, gisteren weer 812 doden erbij) en om de besmettingen zoveel mogelijk in te dammen heeft het land al eer een tijdje bijna de hele industrie stilgelegd.