’Slecht signaal naar Gökmen T.’

Ondanks dat díe rechtbank dát had bevolen heeft de verdachte Gökmen T. géén zin om op te komen draven! Het zou het nodige geweld vereisen om de man alsnog naar de rechtbank te krijgen zo luidt de verklaring.

Rechtbank Utrecht

So what? Gebruik desnoods alle geweld dat nodig is om hem in díe rechtszaal te krijgen waar de nabestaanden van de slachtoffers wél aanwezig zijn. Natuurlijk is er van een fatsoenlijke regiezitting dan géén sprake meer maar daarmee geeft de rechtbank Utrecht wél duidelijk aan dat niét Gökmen T. maar zíj de lakens uitdelen.

Cees J. Roos, Sneek