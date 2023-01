Ik las de column van Catharine Keyl waarin zij beschreef hoe vrienden van haar nadat deze respectievelijk verjaardagsgeld en ontvangen fooien afgestort hadden bij de bank, een vervelende brief van de bank kregen en zelfs moesten verklaren hoe zij aan dit geld kwamen. Hetzelfde is onze zoon overkomen nadat hij het verjaardagsgeld van de kinderen had afgestort. 100 euro mevrouw Kaag: wat koop je daar in deze tijd nog voor? En laten we vooral goed oppassen dat contant betalen mogelijk moet blijven, voor heel veel mensen in onze samenleving is anders het overzicht over hun financiën weg! En voor wat betreft het witwassen : ga de grote jongens monitoren !

Mevrouw Kramer Kuiper, Epe