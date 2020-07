’Ongewenste post en telefoontjes geen goede marketing’

Er is blijkbaar altijd weer een mogelijkheid beschikbaar om dat register te omzeilen en je onder het avondeten lastig te vallen. Want dat is het, lastigvallen. En daar moeten we vanaf. Dus nooit meer ongevraagd bellen en geen nee- maar ja-stickers als je wel folders wilt ontvangen.

Overigens onbegrijpelijk dat bedrijven denken dat deze irritante manier van marketing de goede is. Het ergert mensen en zorgt er vooral bij mij voor dat ik nooit ja zal zeggen op een aanbieding die mij telefonisch wordt gedaan. Dat houdt namelijk deze uiterst verderfelijke praktijken in stand.

Jan Pronk, Beverwijk