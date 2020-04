Brief 3 ’Zorgtekorten door bezuinigingswoede’

Door die bezuinigingswoede in de zorg zitten we nu met tekorten. Het KNMG trekt nu aan de bel dat er geen spullen meer zijn om het zorgpersoneel te beschermen. Verder wordt er al gesproken dat misschien binnenkort winkels en restaurants weer open kunnen gaan. Maar dan hebben we een groot probleem en kunnen we er vanuit gaan dat we weer helemaal terug bij af zijn. Gooi Nederland tot minimaal eind augustus op slot, dan kunnen we zien of er vooruitgang is geboekt.

N.J. Andriese, Crailo

