’Weg met de wolf’

Als baasje hondje uitlaat moet hondje aan de lijn. Als hondje iemand bijt krijgt baasje een bekeuring en hondje een spuitje. Als wolfje uit wandelen gaat hoeft ie niet aan een lijntje, mag ie alles en iedereen (dood)bijten en dat moeten wij mensen begrijpen want hij is een beschermde diersoort en het is geweldig dat hij weer terug is van weggeweest. Nou van mij mag ie rechtsomkeert. Wat een waanzin!

Marian Uppelschoten,

Gistel