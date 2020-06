’Geweigerd om huidskleur’

Er stond een directeur daar, ze konden dus zwartjes geen plaats geven. Dat was voor mij de enige pijnlijke ervaring uit mijn jeugd. Omdat die lezer het niet ervaart, wil dat niet zeggen dat het er niet is. Begin jaren ’80 wilde mijn vijfjarige zoon voor kerst als cadeau graag wit zijn, want de kinderen uit zijn klas hadden gezegd dat hij niet op school hoorde omdat hij bruin was. Toen ik de moeders daarmee confronteerde had ineens niemand een probleem.

Iris Soerel, Uithoorn