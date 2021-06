’Mondkapjesgate ook schuld overheid’

Het is niet zozeer van belang dat ’het CDA-mannetje’ Sywert van Lienden met de mondkapjesdeal maar liefst 9 miljoen euro in zijn zak heeft gestoken, maar veel erger is dat het ministerie van Volksgezondheid hem deze gelegenheid heeft gegeven.

Een soortgelijke affaire heeft er in Duitsland en in Oostenrijk plaatsgevonden. Hieruit blijkt heel duidelijk dat de controle in ons Westerse politieke systeem geheel ontbreekt. Te schandalig voor woorden.

Tjeu Claase, Malden