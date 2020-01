’Palestijnen wijzen bij voorbaat alles af’

Of zijn voorstel in het huidige tijdperk, met bijbehorende geopolitieke machtsverhoudingen een reëel voorstel is voor de Palestijnse machthebbers om de vrede en welvaart in de Palestijnse gebieden van een impuls te voorzien, is eigenlijk niet eens relevant.

Het verleden heeft bij monde van Yasser Arafat, met zijn afwijzing van de vergevorderde vredesvoorstellen in 2000 (als ik akkoord was gegaan had men mij vermoord) aangetoond dat voor de Palestijnen alleen het vertrek van de Joodse bevolking uit Israël een einde kan maken aan de constante, zelfverkozen staat van oorlog waarin het Palestijnse volk zich bevindt. Elke andere oplossing, hoe praktisch ook na vele jaren van conflict, wordt bij voorbaat afgewezen.

Bovendien zijn de Palestijnse machthebbers en regeringen die hen uit eigen belang voorzien van wapens en aansporen tot geweld jegens Israël niet gebaad bij een oplossing. Deze uitzichtloosheid kan alleen worden doorbroken wanneer men boven alles de vrede verkiest.

M. van Zeist, Apeldoorn