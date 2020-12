Uitslag stelling: ’Humane toespraak Rutte’

Premier Rutte sprak voor de tweede keer gedurende deze coronacrisis de natie toe vanuit het Torentje op het Binnenhof. De meeste stemmers vonden dit nodig. Twee derde van de respondenten is te spreken over hoe de premier dit heeft gedaan. Zo stelt een deelnemer: ,,Alles gaat kapot door falend beleid. Straks zijn er meer slachtoffers van de lockdown dan van het virus. Maar ik begrijp ook dat het moeilijk is om het juiste te doen. Rutte hield een goede toespraak, heel menselijk.”

De meesten zijn tevreden met de zwaarte van de lockdown. Van een derde had het wel een tandje zwaarder gemogen. ,,Wel wat laat, maar goed gedaan. Wat ik mis is een avondklok en inzet van militairen, meent een voorstander van de harde lijn. Een ander stelt weer: ,,Het had eigenlijk een maand eerder gemoeten, maar nu hebben we het voordeel van de kerstvakantie.” Opvallend veel respondenten missen de avondklok in het rijtje maatregelen. ,,Dat zou ook kunnen helpen tegen de overlast door vuurwerk.” Een deelnemer, hoopvol: ,,Misschien komt die nog.”

Van een respondent, die beweert al 'bijna een jaar' in lockdown te zitten kan het allemaal niet streng genoeg zijn: ,,Ik begrijp niet zo heel goed waar mensen over zeuren. Degenen die het nodig vonden pretparken, IKEA en andere drukke locaties op te zoeken, hebben het verpest voor mensen zoals ik.” Een deelnemer herinnert nog even aan waarom het nodig is. ,,Ik heb mijn man verloren aan corona. Dat verdriet moet andere mensen bespaard blijven. En ik hoop voor de zorg dat zij minder patiënten krijgen en meer rust.”

Meer dan de helft van de deelnemers kan leven met een 'uitgeklede' kerst met maximaal drie gasten. Een krappe meerderheid is het ook helder welke winkels wel en welke niet open mogen. Toch klaagt er iemand: ,,Bij Aldi en Lidl kun je pannen kopen, maar Blokker moet dicht. Weer zo’n halfzachte maatregel."

Tijdens de toespraak van Rutte was goed te horen hoe demonstranten geluid maakten. Een meerderheid vond dit storend. ,,Dit was geen gebruikmaken van je recht om te demonstreren, maar was buitengewoon gestoord en hinderlijk”, klinkt het. De politie trad weliswaar op, maar volgens de meesten had dit wel fermer gemogen. ,,Mede door deze figuren moeten we weer in lockdown. Daar hadden ze wel een waterkanon op mogen zetten.”

De maatregelen gelden tot en met dinsdag 19 januari. De meesten geloven dat er tegen die tijd weer versoepelingen komen. En als die versoepelingen weer komen, dan kiezen de meesten voor de optie ’scholen weer open’, gevolgd door de heropening van de winkels. Een deelnemer meent: ,,Toen de middelbare scholen in september weer opengingen, ging het eigenlijk alweer mis. Als er weer scholen open moeten, eerst de basisscholen.” De heropening van musea en pretparken heeft voor velen geen prioriteit.

De planning is nog steeds om begin volgend jaar te starten met het vaccinatieprogramma. Een meerderheid denkt dat coronamaatregelen dan nog nodig blijven, zelfs als het programma op gang komt.