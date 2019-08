’Nederland walhalla voor criminelen’

Ik heb nieuws voor ze! Zo'n veertig jaar links pappen en nathouden heeft er onder de auspicien van een ingeslapen halfzachte overheid in Den Haag voor gezorgd dat Nederland is verworden tot een serieuse narcostaat. Het is niet langer de vraag of we daar op afstevenen, we zijn het al lang!

Sinds tientallen jaren heeft elke zichzelf respecterende onderwereldorganisatie al een hoofdkwartier in Amsterdam, kopstukken kunnen er onderduiken en hoeven niets te vrezen. Gedetineerden hebben het doorgaans in Nederland in onze gevangenissen beter dan menig bejaarde in een verzorgingstehuis en de straffen zijn zeer mild.

Fabricage van pillen en invoer van drugs zijn door talloze bezuinigingen ook niet echt een probleem meer. Een ding is zeker, we hebben de strijd al jaren geleden definitief verloren. Een stel blokkeerfriezen kunnen we nog net aan, maar dan heb je het wel gehad met de strijd tegen de misdaad.

Frank A. Paardekooper, Zandvoort