’Asielbeleid zorgt voor woningnood’

Veelal krijgen asielzoekers een woning toegewezen, omdat ze als urgent worden aangemerkt en plaats moeten maken in de asielcentra voor nieuwe immigranten.

Als zij al amper een woning kunnen krijgen, dan kunnen onze volwassen kinderen het helemaal wel schudden. Ik voorzie dat zij tot ver in de dertig bij ons thuis moeten blijven wonen. Hoe kunnen ze dan überhaupt aan een gezin beginnen? En hoe kunnen ouders die dan op leeftijd komen een beetje van hun welverdiende rust gaan genieten?

Woningen, zowel huur als koop, zijn te duur of niet verkrijgbaar. Niet alleen de woningmarkt loopt vast, maar nog veel meer dingen, omdat er simpelweg te veel inwoners zijn in een klein landje. Dus er moet een stop komen op immigranten. Er zijn genoeg landen waar veel meer ruimte is dan in Nederland. De balans is totaal zoek!

P. van Neck,

Rotterdam