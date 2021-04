’Angst voor ongeval is grootste bedreiging’

Mirjam Vossen

De ramp in Tsjernobyl was het ergste kernongeluk ooit. Een beroerd ontworpen reactor en crimineel mismanagement leidde tot een ontploffing in de centrale. Een wolk radioactiviteit ontsnapte en 31 hulpverleners lieten kort na het ongeluk het leven. Hoeveel slachtoffers er uiteindelijk zullen vallen, is tot vandaag een onderwerp van discussie. Sommige schattingen lopen op tot wel 60.000, de WHO houdt het op 4000 tot 9000.