Biomassa en bruinkool maken klimaatdoelen onbereikbaar

In zijn beroemde boek Ondergang (2005) beschrijft de Amerikaanse bioloog en geoloog Jared Diamond het einde van een aantal hoogstaande beschavingen. Hij analyseert de ondergang van onder meer de Maya’s, de Vikingen en de samenleving op Paaseiland. Soms betekende klimaatverandering het einde, een andere keer milieuvernietiging of een snelle bevolkingsgroei of gewoon de verkeerde politieke beslissingen.