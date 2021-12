’Mercedes heeft het iets beter voor elkaar’

De Kwestie: ’Wordt Max Verstappen wereldkampioen?’

Geen naam zal in Nederland dit weekend zo vaak over de lippen gaan als die van Max Verstappen. De 24-jarige coureur kan de eerste Nederlandse wereldkampioen worden in de Formule 1, maar met nog twee raceweekends te gaan is het zinderend spannend. Verstappen heeft een kleine puntenvoorsprong op de Br...