’Klimaat vooral een geldzaak’

Het is niet voor het eerst dat onze overheid schrikt van een eigen riante regeling en vervolgens de regels versnelt versobert. De consument is, net als destijds bij de hybride auto’s, vooral geïnteresseerd in financiële voordeeltjes en lijkt de motivatie om elektrisch te gaan rijden vooral daarop te baseren. En zo is de klimaathype dus vooral gestoeld op geld en veel minder op de zo broodnodige overtuiging. De overheid wil niets inleveren en de consument wil vooral niet teveel betalen. Dat wordt nog een lastig ’dingetje’ in de toekomst.

Jan Pronk, Beverwijk