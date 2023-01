Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Onze infrastructuur bevindt zich in een bedenkelijke staat



Het piept en kraakt op de Nederlandse wegen, het spoor en waterwegen. Veel bruggen, viaducten, sluizen en andere kunstwerken dateren van halverwege de vorige eeuw en voldoen niet meer aan de eisen van de moderne tijd. Bovendien is de groei van het verkeer enorm snel gegaan, zodat de belasting veel zwaarder en intensiever is dan aanvankelijk berekend. Het vorige week in allerijl gedeeltelijk afsluiten van de A7 in Friesland, waar tunnelelementen in de snelweg omhoog komen, en het afsluiten van de A12 omdat de Nelson Mandelabrug dreigde in te storten, zijn slechts twee recente voorbeelden van de bedenkelijke staat waarin onze infrastructuur zich bevindt.