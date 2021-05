Uitslag Stelling: Vakantie is geen noodzaak

Met een Europees vaccinatiepaspoort kunnen vakantiegangers deze zomer eenvoudiger naar het buitenland. De reispas is beschikbaar voor iedereen die gevaccineerd is, antistoffen heeft door een eerdere coronabesmetting, óf over een negatieve PCR-test beschikt. Klein probleem: vakantiegangers moeten zelf opdraaien voor de kosten van de test, ruim honderd euro. Toch pleit slechts een minderheid van de stellingdeelnemers voor het gratis maken van de test voor vakantiegangers. „Kiezen voor een buitenlandse vakantie is een eigen keuze, en daar hoort nu eenmaal een PCR-test bij”, zegt iemand. Een ander schrijft: „Moet ik gaan betalen voor mijn buurman, die meer dan vier keer per jaar naar het buitenland gaat? Dacht het niet.”

Eerder eiste het Europees parlement dat de PCR-testen voor vakantiegangers gratis worden. In sommige lidstaten, zoals Frankrijk, is dat al het geval. Meer dan de helft van de stellingdeelnemers vindt dat lidstaten één lijn zouden moeten trekken, en noemt de huidige willekeur verwarrend. „Het is vreemd dat het ene land een PCR-test eist en het andere een antigeentest. En het is ronduit bizar dat Nederland een van de duurste landen is.” Met name voor gezinnen kan de zomervakantie ineens een grote kostenpost worden. Iemand zegt daarover: „Met een gezin van vier ben je zo tussen de 600 en 800 euro extra kwijt.”

Op de vraag wat deelnemers voor een PCR-test zouden betalen, antwoordt slechts een derde dat deze gratis moet worden. Een kwart pleit voor een prijskaartje van tussen de tien en twintig euro. „Dat is schappelijk. Het is logisch dat een test niet gratis is, gezien de kostprijs,” zegt een respondent. „Maar omdat je niet mag kiezen of je al gevaccineerd bent deze zomer, vind ik honderd euro wel veel geld. Vaccinatie is immers gratis.”

Opvallend is dat deelnemers over de hele linie van mening zijn dat vaccinweigeraars sowieso zouden moeten betalen voor een PCR-test. „Op het moment dat iedereen de kans heeft gekregen om gevaccineerd te worden, vind ik het aannemelijk dat zo’n test geld kost. Zo kun je weigeraars voorkomen.”

Het vaccinatiepaspoort, in feite niets meer dan een QR-code, moet begin juli beschikbaar komen. Bijna twee derde vindt zo’n paspoort een goed idee. Minder dan de helft vreest hierdoor voor een tweedeling in de maatschappij.

Een meerderheid van de partijen in de Tweede Kamer vindt ook dat de testen voor vakantiegangers gratis moeten worden, maar het demissionair kabinet wil er niets van weten. Voorlopig zijn Nederlanders daarom aangewezen op de commerciële testwereld, waarin een wildgroei is ontstaan aan aanbieders. Daar zijn de stellingdeelnemers dan weer niet blij mee: slechts een kwart denkt dat de uitkomsten van de commerciële aanbieders even betrouwbaar zijn als die van de GGD.

Respondenten spreken over ’woekerprijzen’ en ’cowboys.’ Iemand zegt: „Maak het voor mensen met een redelijk inkomen mogelijk om voor een kleine bijdrage het gezin te laten testen door de GGD, en niet door de bakker op de hoek.”