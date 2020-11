Waarom wordt liquidatie op Abu Mohammed al-Masri nu pas bekend?

Ⓒ De Telegraaf

Het was een prachtige primeur van de New York Times: Israël liquideert de Egyptische nummer twee van Al-Qaeda op het grondgebied van aartsvijand Iran. Het verhaal las ook als een thriller. Abu Mohammed al-Masri die op een zwoele zomeravond in een witte Renault L90 sedan door zijn welgestelde buurt in Teheran reed toen twee mannen op een motor hem en zijn dochter met een geweer, voorzien van geluidsdemper, doodschoten. Met vier kogels, de vijfde raakte een andere auto.