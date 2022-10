’Asielbeleid moet op de schop’

Let wel! In Nederland, het bijna dichtstbevolkte land ter wereld. Inmiddels staan er ook nog plm. 17.000 zgn.statushouders in de wachtrij voor een eigen woning! Tsja, zij moeten doorstomen uit de azc’s waar zij nu nog bivakkeren. Dit, terwijl notabene de woningnood onder de eigen autochtone bevolking schrikbarende vormen aanneemt! Ingeschreven staan voor een simpele (sociale) huurwoning? Vrijwel ondoenlijk. De wachttermijn bedraagt al gauw rond de 10-15 jaar! Hoe wil de regering deze “asielproblematiek” oplossen?

Circa 50.000 asiel-aanvragen betekent immers ook al snel evenzovele of meerdere verzoeken om gezinshereniging, en huisvesting! En daarbij natuurlijk nog de bijna evenzovele uitkeringen e.d.! Nogmaals, hoe wil de Nederlandse regering e.e.a. bolwerken in de toekomst? Ongeacht wat de politieke kleur van iemand ook is; toegegeven moet toch worden dat deze ontwikkelingen dienen te worden teruggebracht, hoe dan ook!

Naar mijn mening creëert de regering met het laconieke, zachtmoedige beleid juist een aversie richting asielzoekers bij de Nederlandse burgers!

Renske van Reeken uit Den Haag