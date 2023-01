Brief 1 ’Strengere regels voor vissers oneerlijk’

’Naast de Nederlandse Noordzeevissers dreigt ook de vloot garnalenvissers op de Waddenzee aangepakt te worden door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)’. Zogezegd door van der Wal omdat de natuur in gevaar is. De trek en broedvogels zouden verdwijnen. Maar de windmolens mogen gewoon blijven staan want die verstoren de vogels natuurlijk helemaal niet. Talloze vogels die dood neervallen door de wieken. Nederland houdt niks over, geen boeren geen vissers en geen grote industrie. Het wordt steeds leefbaarder in dit land.

E. Strobos

